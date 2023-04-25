Системный оператор составит план развития энергосистемы Подмосковья до 2029 года

Системный оператор Единой энергетической системы (ЕЭС) набрал рабочую группу специалистов компаний «Россети» и «НТЦ ЕЭС» для разработки проектов сетевой инфраструктуры и генерации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.