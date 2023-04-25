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Системный оператор составит план развития энергосистемы Подмосковья до 2029 года

Системный оператор составит план развития энергосистемы Подмосковья до 2029 года

Системный оператор Единой энергетической системы (ЕЭС) набрал рабочую группу специалистов компаний «Россети» и «НТЦ ЕЭС» для разработки проектов сетевой инфраструктуры и генерации, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

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