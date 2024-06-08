Глава "Роснефти" допустил серьезные изменения на нефтяном рынке

Формирование резервов западными и ближневосточными компаниями, в том числе наращивание мощностей по добыче, может быть ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти, заявил Главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин в своем докладе на Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).