Астраханская область входит в тройку лидеров России по сдаче анализов при плановой госпитализации

Само ожидание госпитализации сократилось до 8,8 дней. Среднее время ожидания плановой госпитализации в России с 2021 по 2025 годы включительно сократилось почти вдвое, следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает РИА «Новости».
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