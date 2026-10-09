Астраханская область входит в тройку лидеров России по сдаче анализов при плановой госпитализации

Само ожидание госпитализации сократилось до 8,8 дней. Среднее время ожидания плановой госпитализации в России с 2021 по 2025 годы включительно сократилось почти вдвое, следует из аналитического доклада Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает РИА «Новости».