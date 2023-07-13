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Нефть отправила в игнор все прогнозы и правила

Нефть отправила в игнор все прогнозы и правила

В пятницу котировки нефти ушли выше важной отметки $78 за баррель. Здесь проходит линия поддержки нисходящего тренда, зародившегося в начале июня прошлого года, а также верхняя граница бокового канала, в котором нефть торговалась с мая нынешнего.

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