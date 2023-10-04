«Дайте ему шанс»: отец Дани Милохина молит не отправлять блогера в армию и позволить ему вернуться в Россию

Даня Милохин недавно приезжал в Россию, чтобы встретиться с Юлей Гаврилиной. Однако ему пришлось быстро улететь обратно в Дубай, так как его стали критиковать, а еще активно поднялась тема, что ему надо идти в армию.
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