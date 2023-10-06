6 лучших американских боевых вертолетов: самые скоростные и маневренные

Какие американские боевые веротлеты являются самыми мощными и скоростными?/ Фото: airwar.ru С момента появления в 50-х годах вертолеты стали неотъемлемой частью как военной отрасли, так и ряда других сфер человеческой деятельности.
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