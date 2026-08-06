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Почти четыреста нарушений ПДД несовершеннолетними выявили сотрудники ГАИ Новгородской области

Почти четыреста нарушений ПДД несовершеннолетними выявили сотрудники ГАИ Новгородской области

За семь месяцев 2026 года на территории Новгородской области пресечено 205 фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними водителями – автомобилями, мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами.

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