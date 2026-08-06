Почти четыреста нарушений ПДД несовершеннолетними выявили сотрудники ГАИ Новгородской области

За семь месяцев 2026 года на территории Новгородской области пресечено 205 фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними водителями – автомобилями, мотоциклами, мопедами, питбайками и квадроциклами.
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