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В Ингушетии планируют создать круглогодичную сельскохозяйственную и промышленную ярмарку

МАГАС, 12 октября. /ТАСС/. Новые инвестиционные проекты планируется реализовать в Ингушетии, в том числе власти региона рассчитывают создать круглогодичную сельскохозяйственную и промышленную ярмарку, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам первого заседания по рассмотрению инвестиционных проектов.

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