В падении цен на нефть увидели шанс для Европы и США

Страны с развитой экономикой, в первую очередь США и государства Евросоюза, смогут избежать рецессии и спокойно перейти к политике снижения процентных ставок в случае, если стоимость нефти на мировых рынках упадет до 60 долларов за баррель, пишет Bloomberg.
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