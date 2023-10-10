Как привлечь мужа в праздник Покров Пресвятой Богородицы: сильные обряды и приметы на 14 октября Алёна Юрьева14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, многие верующие с уважением и поклонением обращаются к Богородице, молятся о ее заступничестве и ищут знаки для своего будущего.