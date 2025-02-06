Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Ураган» разрушил опорники ВСУ в курском приграничье

«Ураган» разрушил опорники ВСУ в курском приграничье

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» из артиллерийской бригады ВДВ в Новороссийске провели успешную операцию по уничтожению опорных пунктов украинских вооруженных сил в приграничном районе Курской области.

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