Автомобильный рынок ждет новый игрок – искусственный интеллект. Такой прогноз на стратегическом автомобильном форуме «Для тех, кто рулит» озвучил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СП Флагманский внедо...
- МП Флагманский внедо...
- ВД Маркировка «Честн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым