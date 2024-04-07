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Царьград

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Вопрос Украины решён: Теперь Россия будет договариваться с НАТО

Вопрос Украины решён: Теперь Россия будет договариваться с НАТО

Андрей Перла заявил, что Украины как государства не должно существовать. Если России и придётся с кем-то договариваться, то со структурами НАТО.

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Комментарии
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Eduard
Россия не будит с НАТО говорить,если только вопрос не Парижа касается или Хельсинки,которые Россия себе вернёт!
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14 час.
Eduard
Зе,представь&quot;дулю&quot;,это тебе и Кварталу95 чьи предводителем ты был!
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14 час.
Сергей Андросов
Из говна и палок государство не построишь, а тем более рукожопыми хохлами. Доказано историей!
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12 час.

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