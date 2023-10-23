Шейк впервые появилась на публике после известия о крушении отношений с Томом Брэди

Модель пребывает не в лучшем расположении духа. Ирина Шейк появилась на публике после разрыва с БрэдиНа днях папарацци засняли Ирину Шейк в Нью-Йорке, когда она решила прогуляться немного и пообедать в одной из не слишком роскошных закусочных.
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