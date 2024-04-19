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Глава КНДР приехал на церемонию окончания строительства домов на лимузине Aurus

Глава КНДР приехал на церемонию окончания строительства домов на лимузине Aurus

Средства массовой информации Северной Кореи обратили внимание, что лидер КНДР Ким Чен Ын стал часто появляться на публичных мероприятиях на лимузине Aurus Senat, который ему подарил президент РФ Владимир Путин.

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