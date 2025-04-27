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SPORT24.ru

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Мостовой после поражения «Спартака» от ЦСКА назвал главную проблему российских судей: «Больше всего бесит»

Мостовой после поражения «Спартака» от ЦСКА назвал главную проблему российских судей: «Больше всего бесит»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал домашнее поражение красно-белых от ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ.

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