В Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы

В Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы

В 11 населённых пунктах 6 муниципальных образований Приморского края подтоплено 70 домов частного сектора и 297 приусадебных участков.

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