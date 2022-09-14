В Приморье продолжаются аварийно-восстановительные работы

В 11 населённых пунктах 6 муниципальных образований Приморского края подтоплено 70 домов частного сектора и 297 приусадебных участков.
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