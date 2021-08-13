Любопытно, однако

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Путин VS Сталин: 10:1 в пользу Путина

Путин VS Сталин: 10:1 в пользу Путина

Школа экзорцистов Сегодня с утра обнаружила, что мне поступил омерзительный комментарий.

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Ирина
Такой же лживый бред . При Сталине каждый год в мирное время ,кроме 1933 года ,численность населения увеличивалась ,при врагах коммунистов ,навязавших России и российскому народу эту ельцинско-путинскую власть ,сверхсмертность народа составила более 15 миллионов человек ,из них -более 10 миллионов -при Путине . Если при Сталине произошла массшабная модернизация страны и народа ,то при Путине -масштабная деградация страны и народа ,начиная с высших эшелонов власти , чудовищная коррупция ,которая стала основой Системы .
sergej kostin
++++++100 Все верно.
Elena Zginnik
всё верно вы пошите и даже такой маленький пример-как очистить от леса на 100-150 метров от жилых построек во всех населённых пунктах что-бы не горели дома и не надо каждый год строить новые за счёт бюджета,-это что -непосильная задача для власти что-ли и где наш великий кормчий-ВВП со своим МЧС и прочими чинушами,-нашли что сравнивать ...
Ирина
И ВНЕ своей лживой и лицемерной антисоветчины , сталинофобы доказали ,что плевать им на всех голодавших и умерших от голода в Российской Империи и капстранах мира ,на тех ,кого они сами сознательно лишали средств к существованию после захвата ими РСФСР ,не выплачивая людям зарплаты и пенсии по много месяцев .
Nikolay Stepanov
Ирина, вы сошли с ума? Сталин никогда и нигде не покушался на зарплаты.
Владимир Ломакин
Прочитайте ещё раз.
sergej kostin
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Бендер Задунайский
Елена Александровна
80% коммунистов - лентяи и паразиты!
Alexandr Korotkov
я коммунист и работаю на 2х работах и шабашу, чтобы прокормить 4х детей!!! А вот кто паразит так это Ты Елена!!!
Елена Бреслова
ой, это вы про Путина, Володина, Матвиенко, Чубайса и прочих?!
Ингерман Ланская
ну, если мозгов для 1-й работы не хватает. то можно и на 10-ти , где мозги не требуются
Ингерман Ланская
причём, антикамунизтов 7 миллиардов на Земле
Alexandr Korotkov
Моча в глаза, все Божья роса. Таким как Вы никакие аргументы не помогу. тяжело Вам объяснить что вода мокрая, пока Вас не утопить - Вы это поймете когда будет поздно... Я Вам соболезную. Я так понимаю что у Вас злость на свою неустроиность в жизни и Вы вымещаете свою злость в интернете...
Alexandr Korotkov
Я вот чего то не пойму. на земле сейчас 7,9млрд человек, в КНР проживает 1,3. 7,9-1,3 = 6,6млрд, а помимо китайцев есть еще страны с социалистической системой экономики. А теперь вопрос - Вы школу то закончили?
ЭМИЛЬ ВАТМ
"Я вот чего то не пойму. на земле сейчас 7,9млрд человек.", __________________________________________________________________ , Тоесть все, у кого краснокнижная корочка, ты называешь коммунистом, ну тогда, в совдепии, коммунистов было дохрена, как не согласиться, а те, кто прилюдно эти бумажки сжигали или рвали, при наступлении новой власти, те тоже коммунисты, илли антикоммунисты??, кстати, в Ктае, или в северной корее, если власть сменится, описанная мной ситуация, повторится, как в любой другой стране, я так думаю
Ингерман Ланская
даааа, с такими "мозгами" можно и ещё на 5 работ устроиться - мозги не перегреются
Alexandr Korotkov
Девушка угомонитесь. Выйдите за пределы своего сознания - нужно воспринимать новые знания а не закрываться как черепаха. На работах я продаю свои знания и мнения, я практически не работаю руками, иначе нельзя было бы работать на нескольких работах...
Alexandr Korotkov
///все, у кого краснокнижная корочка,/// - Вы видели китайца, который бы не поддерживал свою страну и проживал в КНР? ///кстати, в Ктае/// - я не знаю такой страны!!! ///или в северной корее, если власть сменится/// - может сменят? ///как в любой другой стране, я так думаю/// - если в СШП власть сменится на коммунистическую то в СШП все будут коммунистами и изучать Маркса.
Ингерман Ланская
пОдросток-егешник, шабашить мозгами Невозможно - только руками. Запомни!!! это тебе даже твои девочка-мамка и пацан-папка подтвердит, они , наверно, в детстве присутствовали в совдепии и помнят, что такое "шабашить"... так что крути гайки и мети двор!!
Vasily Golov
Сложность управления государством зависит от окружающей государство обстановке. У Сталина одна обстановка вокруг СССР,у Путина -совершенно другая.Нельзя сравнивать.Против СССР против было почти 25 государств,у РФ - более 35. Там вооруженное противостояние,тут -экономическое.
Борис Златанов
Прочитал "по диагонали"... Надоели либерастические бредни безграмотных теток.
Nikolay Stepanov
Что верно, то верно. Одна только таблица подтасована
Alex Zim
так и живем - "по диагонали"
Ночной кошмар
Докажи, что подтасована. А твои бла-бла, это не доказательства.
Ночной кошмар
Ты, похоже, всё по диагонали читаешь. потому и ума нет.
Елена Александровна
при чём тут либерастические бредни? прокоммунистические старпёры-импотенты вообще осточертели! всё умность свою пытаетесь всем показать, но тупость ваша безгранична, надоели со своим джугашвили и 73 годами лживой власти! таких "героев" в истории России было полно, хорошо половина забыто!
Елена Бреслова
опять про Путина, да?! обещал пенс.возраст не повышать - солгал...Но с образованием у вас очень плохо, однако - явно соровское...
Игорь Кремлеботов
Он его обещал не поднимать с 2002 года, в сети есть ролик такой, через каждые 2 года давал обещания. Идейным лицом был Кудрин, на Википедии чётко по белому написано. Кудрин инициатор. Вопрос и при Ельцине и Горбачеве поднимали, тема поднятия пенсионного возраста началась с 1980 годов примерно, но тема обсуждалась не на широкую массу. Даже есть статья такая, сколько раз и в какие годы поднимался этот вопрос. По мне, пенсионерам которые уже вышли на пенсию это плюс, прибавка сейчас не по 100 рублей как было раньше, а от 500 и выше. У моей матери пенсия выросла на 3500 тысячи за эти 4 года, как никак, но это практически кварплата. Что же касается меня и тех кто будет выходить на пенсию, то конечно нам от этой новости не легче, я к примеру вообще до неё не доживу...
Добрый человек
Вот это брехня!!!!
Добрый человек
Автор, у Вас после написания статьи с руками всё в порядке!?
Елена Александровна
главное, чтобы у "доброго человека" (стыдно своё имя написать, всё кликухи большевистские), с мозгами было бы в порядке! хотя, не грозит норма "доброму человеку" , мозга у него нет, увы!
Елена Бреслова
ой, так и знала, что вы соросенок, только оскорблять и можете - аргументов для нормального диалога нет....
alexander
Сталинисты аргументов не признают и спорить с ними не стоит.
николай лебедев
А что тут спорить? Один балл Сталина перевешивает все 10 ВВП,потому что не будь ядерного оружия у СССР, не было бы ни СССР, ни России, ни Путина и нас с Вами тоже и обсуждать данную тему тоже было бы некому.
михаил дуванов
денбилоид. только срать способен. какие нах у тебя аргументы
Елена Александровна
у такого хамла зато язык грязный - вот и все аргументы! быдло было, быдлом и осталось! никакие революции не помогут, если дураки, как дуванов, рот свой раскрывают. не даром их же любимчик джугашвили, таких вот миш-революционеров и расстреливал пачками!
Alexandr Korotkov
Если бы вы хоть немного знали историю, то знали бы, что большевики революций не устраивали! мало того, расстрел коллег-революционеров начался со статьи Сталина "головокружение от успехов", где Сталин пояснил, что некоторые личности начали портить дело "революции". А вот переходить на личности и ставить диагнозы, что кто то дурак - мягко говоря не культурно. И если не хотите быть похожим на Сталина, то должен быть плюрализм мнений, а не объявлять того, чье мнение вам не нравиться дураком!!!
Елена Бреслова
а нету у вас аргументов, одни оскорбления...
Владимир Сироткин
Всё чито написала эта паскуда, обосрав народ и Сталина с точностью до наоборот в жизни, Путин продвинул только партию воров и жуликов, они сейчас и заправляют мозги народу.
Ночной кошмар
Во первых, автор ни народ, ни Сталина здесь не обосрал. Во вторых ты сам паскуда безмозглая. Если есть конкретные возражения, так предоставь их. Кстати, коммунистов тоже сажают в тюрьму. Свежий пример - В Петропавловске-Камчатском городской суд вынес приговор 44-летнему депутату Заксобрания, первому секретарю крайкома КПРФ Валерию Быкову. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. - сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20210402/80636.html#.YU3Q90QW.dpuf
Елена Александровна
))))) не дай Бог, чтобы опять подобные тебе с твоими главными ворами-коммунистами не начали заправлять! 73 года назаправлялись, надоели хамы!
Владимир Сироткин
Есть что предложить от имени быдловатого контента, например проголосовать за партию радужных созданий, как в обожаемом вами западе
Андрей Павлов
Ну положим воры-коммунисты и в подметки не годятся нынешним ворам-демократам. Ну разве что коммунисты, на лету переобувшиеся в демократы, им конкуренты.
Елена Бреслова
ой, да что ж вы всё время оскорбляете власть нынешнюю, на другое ума не хватает - соболезную
Ночной кошмар
Не любить коммунистов, это не значит обожать запад, товасч быдляк.
Людмила Нефедова
!!!
Александр Япринцев
Опять КАЗАЗУХА от НЕ любопытно, однако. При всем уважении к В.В. Путину и его деятельности. Но писака умышленно противопоставляет двух лидеров великой страны- автор ПРАВОКАТОР, разжигатель розни. А под портретами писанина: просто позорит Путина. Такие "хвалебные" речи в адрес Путина- это запланированная идеологическая провокация
Ночной кошмар
Ну, почему сразу противопоставляет? Автор сравнивает, а не противопоставляет. Причём не лидеров сравнивает, а обстановку в стане и вокруг неё.
Игорь Кузнецов
Именно так, обстановка вынуждает лидеров управлять соответствующими методами. Сталин фигура неоднозначная, он "порождение" того времени со всеми сложностями и противоречиями. Это надо понимать и принимать как историю нашей страны.
Ночной кошмар
Опять адепты коммунистов пишут - автор всё врёт. А доказательств никаких. И действительно, что либерасты пишут, что коммунисты, не отличишь. Один текст.
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Автор в статье НЕ ПРИВОДИТ НИКАКИХ ФАКТОВ В ПОЛЬЗУ СВОИХ РАССУЖДЕНИЙ. ПУСТОЙ БАЗАР. Так что умолкни и никого не доставай своей глупостью.
Сергей Гре_в
Слышь, клоун. Либерасты и коммунисты один текст про Сталина пишут? Ты в своем уме?
Ночной кошмар
Я то в своём уме, ушлёпок Сергей. А что либерасты и коммунисты сейчас сплотились против Путина, это только слепой да круглый идиот не видит...))) А ты чьих будешь, хамло навозное?
Александр Надоров
заказ отработан на ура
Александр Япринцев
Смотри глубже. Этот писака провокационными приёмами, противопоставлением двух лидеров страны разжигает ненависть к истории, предлагает ненавидеть прошлое. Автор ИУДА.
Ночной кошмар
Совсем у тебя крыша поехала? Не надо из пальца высасывать то, чего нет. лучше проверься у психиатра.
Nikolay Stepanov
Этот респондент под названием Ночной Кошмар высунется, пизданет что нибудь и закрывает свой люк желающим ответить. Трус...
Ночной кошмар
Да это ты с ДАЛЬНИМ СВЕТОМ шлюшки трусливые.
Кашинин Вадим
Сталин огромная эпохальная личность, круче его только Путин. Сталин не смог предотвратить войну, проиграл в Испании. Путин контролирует ситуацию, пугая Запад своими "мультиками" и нанесением ударов по "центрам принятия решений", выиграл войну в Сирии, сейчас спокойно занимается экономикой.
Ночной кошмар
ДАЛЬНИЙ СВЕТ - трусливая шлюшка и балабол. Крыть нечем, факты не в его пользу, значит оппонента в ЧС. Этим самым ты доказал, что автор прав.
Михаил Болонов
Какая наглая ложь о рождаемрсти, о ворах в законе (одних "друзей" олигархов у путина больше), а о том что умерло от голода - да было, но в цифрах - десятикратная ложь. У автора ни стыда , ни совести!!!
Елена Александровна
воры в законе и появились при джугашвили, и в основном его земляки! он грабил банки и вся его шатия-братия! откуда при нём рождаемость? подпольные аборты повсеместно со смертностью женщин после 36 года. погибло 27 миллионов во время войны, нищета, карточки до 47 года, жизнь в бараках и коммуналках, алкоголиков после войны , калек полно. какая рождаемость?
Ночной кошмар
Ты хоть знаешь, кто такие воры в законе? Или только звон слышала?
Николай Зайчиков
Елена вы наверное глупая и не знаете что была война с фашистской Германией и большая часть Европейской территории была разрушена и мало того в той ж Англии карточки были отменены только в 1953 году хотя на территорию Англии немцы даже и не входили .
Alexandr Korotkov
///он грабил банки/// - и что в этом плохого? он грабил награбленное. ///подпольные аборты повсеместно/// - Сталин виноват в подпольных абортах? т.е. вам говорят что нужно вакцинироваться, а вы не хотите кто в этом будет виноват? правильно - Путин. ///27 миллионов во время войны,/// - Сталин виноват что заставил гитлера напасть на СССР? смешно. ///карточки до 47 года/// в англии отменили такие только в 53м, а в СССР была полностью разрушена половина страны. это достижение. ///жизнь в бараках и коммуналках/// - т.е. под стремительно растущее городское население не успевают строить квартиры, а виноват в том что население растет Сталин. Кстати при империи было все еще хуже. При Сталине квартиры выдавали бесплатно, а при империи нет. ///калек полно/// - кошка бросила котят это Сталин виноват.
Алексей
Всё более-менее логично, только вот в конце фраза - "Пожелаем же ВВП успехов в его нелегких трудах. АМИНЬ". меня убила. Вы что не знаете, что Аминь это слегка изменённое Амон -бог иудеев?
Ночной кошмар
Аминь - еврейское слово, перешедшее в христианские языки. Оно имеет значения "да будет так", "верно", "воистину". Его произносят в конце молитв верующие всех авраамических религий: иудеи, христиане и мусульмане. И твой Амон здесь не причём. Всё равно, что сравнивать слова забор и забой...)))
Алексей
Я знаю эту трактовку, которую дают попы и иудеи, но я также знаю, как слово аминь трактуют Ведийские жрецы, и их объяснение мне импонирует.
Ночной кошмар
Ведийские жрецы никак не могли трактовать слово Аминь. Поскольку этого слова не было во времена ведийских жрецов. Как и евреев на Синае. И что тебе импонирует, необязательно бывает истиной. Это всего лишь твои вкусы, к истине не имеющие никакого отношения.
Алексей
я имею ввиду ныне живущих Ведийских жрецов.
Ночной кошмар
Алексей
Смех без причины - признак .... - Народная мудрость.
Ночной кошмар
Только пустоголовые и шизанутые не видят причины смеха, ведийский ты наш. Аминь...))) https://www.ng.ru/ng_religii/2020-06-16/14_488_vedas.html
Виктор маслов
Если считать,что Путин разрушитель,а Сталин созидатель,то конечно же 10:0
Виктор маслов
В ползу Путина.
Ваша Светлость
Сравнивать Путина со Сталиным весьма опрометчиво! Масштаб Сталина недосягаем для Путина, это как Моська и Слон... Да и служил Сталин народу, а Путин друзьям-яврейцам, разного рода ротенбергам-михельсонам...
Walery
Автор, твоя статья еще более омерзительная нежели тот кого ты придумал и якобы его реплики опровергаешь. Тему Сталина не трогай, это не твоего уровня.
Малик Гумеров
Нельзя так примитивно ... сравнивать ... ! Сталин был лидером социального - народного государства , со своими законами и правилами игры ! Путин президент капиталистической страны - системы ... , с антинародными законами и правилами игры ! .... Не корректно и не верно проводить сравнения ! Рыбу с птицей же не сравнивают ! Так и здесь ! Среда обитания при Сталине одна , сегодня совсем другая ! Для сравнения необходимо сломать насаженную в 90-е гнилую буржуинскую систему , вернуться к Сталинскому Социализму и поставить руководителем страны Путина , наделить его полномочиями ! ... По итогам работы можно будет сравнивать !
Ночной кошмар
Автор как раз и сравнивает среду обитания. А не Сталина с Путиным. А про сталинский социализм забудь. Дважды на одни и те же грабли только дурак наступает.
Малик Гумеров
При Сталине грабли использовали как инструмент на благо , для работы ! Сегодня сам человек инструмент , как грабли , для бабла !
Алексей Плескач
Если бы авторша не вставила бы последнюю картинку - с мифологией - было бы куда лучше. Статья то - много фактов содержит и сравнение эпох. Но кто её размещал, либо - она сама - всё переворачивает! Вот и всё. Зачем так? Не для того, чтобы прямо наоборот статью восприняли? Не для этого ли?
Ночной кошмар
Всяк думает в меру своей испорченности и количества извилин...)))
Николай Смирнов
Фуёвому танцору всегда яйца мешают. Сталину досталась страна в которой было 80% неграмотных, заводы, рудники стояли, минерально-сырьевой базы не было, крестьяне единоличники едва-едва себя могли прокормить, страна была в дипломатической, экономической, военной изоляции и т.д. Путину досталась страна с миллионами специалистов с высшим образованием с самой передовой в мире наукой, с богатейшей минерально-сырьевой базой и т.д. И где оно всё делось, путинцы всё оптимизировали.
Алексей Плескач
ОПЯТЬ - фейкомёт! Именно эльцинский беспредел - и остановил Путин! Без расстрелов. Сталину - ПРИШЛОСЬ. И Путину - многое ПРИХОДИТСЯ делать так, что он не может себе позволить расстреливать. А "белые перчатки" ему надо снимать, это и прорывается у него, когда он что-то говорит про состояние дел вокруг!
Игорь Кузнецов
Именно так!
Игорь Кузнецов
При Путине начали программу реновации жилья. Бесплатно из пятиэтажек переселяют в современные квартиры.
Николай Смирнов
Ничего Путин не остановил, как закрывали предприятия, так и закрывают, как задерживали зарплаты, так и задерживают и т.д. Преступности стало меньше, так Путин тут не при делах, олигархи всю госсобственность украли у народа и поделили, а мелочь, рейдеров, бандитов, рэкетиров чёрных риэлторов, быков-беспредельщиков придавили, как конкурентов.
Алексей Плескач
Враньё всепропальщиков.
Дмитрий Демочкин
Православнутые и скрепоносные патриоты диванные!!!! Сталин истребил тысячи православных церквей, убил миллионы русских! Вы или трусы наденьте, или крестик снимите! СТАДО, блять.
Валер Крюков
Да уж такую ахинею автор несет.
Владимир Ломакин
Какие миллионы??? Миллиарды!!! А церквей истребил никак не меньше триллиона!!!
Lira Tantabaeva
😅😅😅. Правильно! Зачем мелочиться, врать так врать! 👍 P.S. Боюсь демочкин примет за правду Ваш прикол, и начнёт « миллиардами» разбрасываться😉
Дмитрий Демочкин
дура не?
Николай Смирнов
Сталин не истребил ни одной православной церкви, при нём их взяли под защиту, Конституция 1936 года .ст. 124: "В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами". Не убил ни одного русского. Сними крестик, недоумок, надень трусы и не верти задом.
Елена Александровна
статья так себе! довольно уже этих пустословий! мы никакого отношения не имеем к тому, что было 70 лет назад. сейчас надо жить, учить историю, а не сравнивать и не ругаться тут! культуру надо повышать, а хамить! Время другое, мы другие, ситуация иная!
Владимир Ломакин
Если не имеешь отношения к прошлому, пшла вон из бессмертного полка на 9 мая. И свет не забудь вырубить, ведь вся энергетика построена при советской власти.
Alexandr Korotkov
///мы никакого отношения не имеем к тому, что было 70 лет назад/// - если Вы не имеете, то Вы не из России, и поэтому прошу об истории моей страны свой словесный понос не извергать из себя. Моих 2 двоюродных деда пропали на полях сражений. Мои прадеды участвовали в гражданке. Только благодаря советской власти моя семья выбралась из нищеты и стали людьми, и перестали быть холопами и рабами.
Виктор Здобнов
Афтар, а кто афтар - он, она, оно?, походу кроме Солженицына и не читал(а)(о)
Aleks Ad
Аффтар сего опуса исторически безграмотна. Г-ин Путин и мы вместе с ним доедаем то, что выращено Иосифом Виссарионовичем вместе с народом СССР.

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