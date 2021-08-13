Путин VS Сталин: 10:1 в пользу Путина

Любопытно, однакоПолитикаПутин VS Сталин: 10:1 в пользу Путина Школа экзорцистов Сегодня с утра обнаружила, что мне поступил омерзительный комментарий.Вернуться к статье16534НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаТакой же лживый бред . При Сталине каждый год в мирное время ,кроме 1933 года ,численность населения увеличивалась ,при врагах коммунистов ,навязавших России и российскому народу эту ельцинско-путинскую власть ,сверхсмертность народа составила более 15 миллионов человек ,из них -более 10 миллионов -при Путине . Если при Сталине произошла массшабная модернизация страны и народа ,то при Путине -масштабная деградация страны и народа ,начиная с высших эшелонов власти , чудовищная коррупция ,которая стала основой Системы .SKsergej kostin++++++100 Все верно.Elena Zginnikвсё верно вы пошите и даже такой маленький пример-как очистить от леса на 100-150 метров от жилых построек во всех населённых пунктах что-бы не горели дома и не надо каждый год строить новые за счёт бюджета,-это что -непосильная задача для власти что-ли и где наш великий кормчий-ВВП со своим МЧС и прочими чинушами,-нашли что сравнивать ...ИИринаИ ВНЕ своей лживой и лицемерной антисоветчины , сталинофобы доказали ,что плевать им на всех голодавших и умерших от голода в Российской Империи и капстранах мира ,на тех ,кого они сами сознательно лишали средств к существованию после захвата ими РСФСР ,не выплачивая людям зарплаты и пенсии по много месяцев .Nikolay StepanovИрина, вы сошли с ума? Сталин никогда и нигде не покушался на зарплаты.Владимир ЛомакинПрочитайте ещё раз.SKsergej kostin------------------Бендер ЗадунайскийЕлена Александровна80% коммунистов - лентяи и паразиты!Alexandr Korotkovя коммунист и работаю на 2х работах и шабашу, чтобы прокормить 4х детей!!! А вот кто паразит так это Ты Елена!!!ЕБЕлена Бресловаой, это вы про Путина, Володина, Матвиенко, Чубайса и прочих?!Ингерман Ланскаяну, если мозгов для 1-й работы не хватает. то можно и на 10-ти , где мозги не требуютсяИнгерман Ланскаяпричём, антикамунизтов 7 миллиардов на ЗемлеAlexandr KorotkovМоча в глаза, все Божья роса. Таким как Вы никакие аргументы не помогу. тяжело Вам объяснить что вода мокрая, пока Вас не утопить - Вы это поймете когда будет поздно... Я Вам соболезную. Я так понимаю что у Вас злость на свою неустроиность в жизни и Вы вымещаете свою злость в интернете...Alexandr KorotkovЯ вот чего то не пойму. на земле сейчас 7,9млрд человек, в КНР проживает 1,3. 7,9-1,3 = 6,6млрд, а помимо китайцев есть еще страны с социалистической системой экономики. А теперь вопрос - Вы школу то закончили?ЭМИЛЬ ВАТМ"Я вот чего то не пойму. на земле сейчас 7,9млрд человек.", __________________________________________________________________ , Тоесть все, у кого краснокнижная корочка, ты называешь коммунистом, ну тогда, в совдепии, коммунистов было дохрена, как не согласиться, а те, кто прилюдно эти бумажки сжигали или рвали, при наступлении новой власти, те тоже коммунисты, илли антикоммунисты??, кстати, в Ктае, или в северной корее, если власть сменится, описанная мной ситуация, повторится, как в любой другой стране, я так думаюИнгерман Ланскаядаааа, с такими "мозгами" можно и ещё на 5 работ устроиться - мозги не перегреютсяAlexandr KorotkovДевушка угомонитесь. Выйдите за пределы своего сознания - нужно воспринимать новые знания а не закрываться как черепаха. На работах я продаю свои знания и мнения, я практически не работаю руками, иначе нельзя было бы работать на нескольких работах...Alexandr Korotkov///все, у кого краснокнижная корочка,/// - Вы видели китайца, который бы не поддерживал свою страну и проживал в КНР? ///кстати, в Ктае/// - я не знаю такой страны!!! ///или в северной корее, если власть сменится/// - может сменят? ///как в любой другой стране, я так думаю/// - если в СШП власть сменится на коммунистическую то в СШП все будут коммунистами и изучать Маркса.Ингерман ЛанскаяпОдросток-егешник, шабашить мозгами Невозможно - только руками. Запомни!!! это тебе даже твои девочка-мамка и пацан-папка подтвердит, они , наверно, в детстве присутствовали в совдепии и помнят, что такое "шабашить"... так что крути гайки и мети двор!!VGVasily GolovСложность управления государством зависит от окружающей государство обстановке. У Сталина одна обстановка вокруг СССР,у Путина -совершенно другая.Нельзя сравнивать.Против СССР против было почти 25 государств,у РФ - более 35. Там вооруженное противостояние,тут -экономическое.Борис ЗлатановПрочитал "по диагонали"... Надоели либерастические бредни безграмотных теток.Nikolay StepanovЧто верно, то верно. Одна только таблица подтасованаAlex Zimтак и живем - "по диагонали"Ночной кошмарДокажи, что подтасована. А твои бла-бла, это не доказательства.Ночной кошмарТы, похоже, всё по диагонали читаешь. потому и ума нет.Елена Александровнапри чём тут либерастические бредни? прокоммунистические старпёры-импотенты вообще осточертели! всё умность свою пытаетесь всем показать, но тупость ваша безгранична, надоели со своим джугашвили и 73 годами лживой власти! таких "героев" в истории России было полно, хорошо половина забыто!ЕБЕлена Бресловаопять про Путина, да?! обещал пенс.возраст не повышать - солгал...Но с образованием у вас очень плохо, однако - явно соровское...Игорь КремлеботовОн его обещал не поднимать с 2002 года, в сети есть ролик такой, через каждые 2 года давал обещания. Идейным лицом был Кудрин, на Википедии чётко по белому написано. Кудрин инициатор. Вопрос и при Ельцине и Горбачеве поднимали, тема поднятия пенсионного возраста началась с 1980 годов примерно, но тема обсуждалась не на широкую массу. Даже есть статья такая, сколько раз и в какие годы поднимался этот вопрос. По мне, пенсионерам которые уже вышли на пенсию это плюс, прибавка сейчас не по 100 рублей как было раньше, а от 500 и выше. У моей матери пенсия выросла на 3500 тысячи за эти 4 года, как никак, но это практически кварплата. Что же касается меня и тех кто будет выходить на пенсию, то конечно нам от этой новости не легче, я к примеру вообще до неё не доживу...Добрый человекВот это брехня!!!!Добрый человекАвтор, у Вас после написания статьи с руками всё в порядке!?Елена Александровнаглавное, чтобы у "доброго человека" (стыдно своё имя написать, всё кликухи большевистские), с мозгами было бы в порядке! хотя, не грозит норма "доброму человеку" , мозга у него нет, увы!ЕБЕлена Бресловаой, так и знала, что вы соросенок, только оскорблять и можете - аргументов для нормального диалога нет....alexanderСталинисты аргументов не признают и спорить с ними не стоит.НЛниколай лебедевА что тут спорить? Один балл Сталина перевешивает все 10 ВВП,потому что не будь ядерного оружия у СССР, не было бы ни СССР, ни России, ни Путина и нас с Вами тоже и обсуждать данную тему тоже было бы некому.михаил дувановденбилоид. только срать способен. какие нах у тебя аргументыЕлена Александровнау такого хамла зато язык грязный - вот и все аргументы! быдло было, быдлом и осталось! никакие революции не помогут, если дураки, как дуванов, рот свой раскрывают. не даром их же любимчик джугашвили, таких вот миш-революционеров и расстреливал пачками!Alexandr KorotkovЕсли бы вы хоть немного знали историю, то знали бы, что большевики революций не устраивали! мало того, расстрел коллег-революционеров начался со статьи Сталина "головокружение от успехов", где Сталин пояснил, что некоторые личности начали портить дело "революции". А вот переходить на личности и ставить диагнозы, что кто то дурак - мягко говоря не культурно. И если не хотите быть похожим на Сталина, то должен быть плюрализм мнений, а не объявлять того, чье мнение вам не нравиться дураком!!!ЕБЕлена Бресловаа нету у вас аргументов, одни оскорбления...ВСВладимир СироткинВсё чито написала эта паскуда, обосрав народ и Сталина с точностью до наоборот в жизни, Путин продвинул только партию воров и жуликов, они сейчас и заправляют мозги народу.Ночной кошмарВо первых, автор ни народ, ни Сталина здесь не обосрал. Во вторых ты сам паскуда безмозглая. Если есть конкретные возражения, так предоставь их. Кстати, коммунистов тоже сажают в тюрьму. Свежий пример - В Петропавловске-Камчатском городской суд вынес приговор 44-летнему депутату Заксобрания, первому секретарю крайкома КПРФ Валерию Быкову. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. - сообщает ИА «Кам 24» https://kam24.ru/news/main/20210402/80636.html#.YU3Q90QW.dpufЕлена Александровна))))) не дай Бог, чтобы опять подобные тебе с твоими главными ворами-коммунистами не начали заправлять! 73 года назаправлялись, надоели хамы!ВСВладимир СироткинЕсть что предложить от имени быдловатого контента, например проголосовать за партию радужных созданий, как в обожаемом вами западеАндрей ПавловНу положим воры-коммунисты и в подметки не годятся нынешним ворам-демократам. Ну разве что коммунисты, на лету переобувшиеся в демократы, им конкуренты.ЕБЕлена Бресловаой, да что ж вы всё время оскорбляете власть нынешнюю, на другое ума не хватает - соболезнуюНочной кошмарНе любить коммунистов, это не значит обожать запад, товасч быдляк.ЛНЛюдмила Нефедова!!!Александр ЯпринцевОпять КАЗАЗУХА от НЕ любопытно, однако. При всем уважении к В.В. Путину и его деятельности. Но писака умышленно противопоставляет двух лидеров великой страны- автор ПРАВОКАТОР, разжигатель розни. А под портретами писанина: просто позорит Путина. Такие "хвалебные" речи в адрес Путина- это запланированная идеологическая провокацияНочной кошмарНу, почему сразу противопоставляет? Автор сравнивает, а не противопоставляет. Причём не лидеров сравнивает, а обстановку в стане и вокруг неё.Игорь КузнецовИменно так, обстановка вынуждает лидеров управлять соответствующими методами. Сталин фигура неоднозначная, он "порождение" того времени со всеми сложностями и противоречиями. Это надо понимать и принимать как историю нашей страны.Ночной кошмарОпять адепты коммунистов пишут - автор всё врёт. А доказательств никаких. И действительно, что либерасты пишут, что коммунисты, не отличишь. Один текст.ДАЛЬНИЙ СВЕТАвтор в статье НЕ ПРИВОДИТ НИКАКИХ ФАКТОВ В ПОЛЬЗУ СВОИХ РАССУЖДЕНИЙ. ПУСТОЙ БАЗАР. Так что умолкни и никого не доставай своей глупостью.СГСергей Гре_вСлышь, клоун. Либерасты и коммунисты один текст про Сталина пишут? Ты в своем уме?Ночной кошмарЯ то в своём уме, ушлёпок Сергей. А что либерасты и коммунисты сейчас сплотились против Путина, это только слепой да круглый идиот не видит...))) А ты чьих будешь, хамло навозное?Александр Надоровзаказ отработан на ураАлександр ЯпринцевСмотри глубже. Этот писака провокационными приёмами, противопоставлением двух лидеров страны разжигает ненависть к истории, предлагает ненавидеть прошлое. Автор ИУДА.Ночной кошмарСовсем у тебя крыша поехала? Не надо из пальца высасывать то, чего нет. лучше проверься у психиатра.Nikolay StepanovЭтот респондент под названием Ночной Кошмар высунется, пизданет что нибудь и закрывает свой люк желающим ответить. Трус...Ночной кошмарДа это ты с ДАЛЬНИМ СВЕТОМ шлюшки трусливые.КВКашинин ВадимСталин огромная эпохальная личность, круче его только Путин. Сталин не смог предотвратить войну, проиграл в Испании. Путин контролирует ситуацию, пугая Запад своими "мультиками" и нанесением ударов по "центрам принятия решений", выиграл войну в Сирии, сейчас спокойно занимается экономикой.Ночной кошмарДАЛЬНИЙ СВЕТ - трусливая шлюшка и балабол. Крыть нечем, факты не в его пользу, значит оппонента в ЧС. Этим самым ты доказал, что автор прав.Михаил БолоновКакая наглая ложь о рождаемрсти, о ворах в законе (одних "друзей" олигархов у путина больше), а о том что умерло от голода - да было, но в цифрах - десятикратная ложь. У автора ни стыда , ни совести!!!Елена Александровнаворы в законе и появились при джугашвили, и в основном его земляки! он грабил банки и вся его шатия-братия! откуда при нём рождаемость? подпольные аборты повсеместно со смертностью женщин после 36 года. погибло 27 миллионов во время войны, нищета, карточки до 47 года, жизнь в бараках и коммуналках, алкоголиков после войны , калек полно. какая рождаемость?Ночной кошмарТы хоть знаешь, кто такие воры в законе? Или только звон слышала?Николай ЗайчиковЕлена вы наверное глупая и не знаете что была война с фашистской Германией и большая часть Европейской территории была разрушена и мало того в той ж Англии карточки были отменены только в 1953 году хотя на территорию Англии немцы даже и не входили .Alexandr Korotkov///он грабил банки/// - и что в этом плохого? он грабил награбленное. ///подпольные аборты повсеместно/// - Сталин виноват в подпольных абортах? т.е. вам говорят что нужно вакцинироваться, а вы не хотите кто в этом будет виноват? правильно - Путин. ///27 миллионов во время войны,/// - Сталин виноват что заставил гитлера напасть на СССР? смешно. ///карточки до 47 года/// в англии отменили такие только в 53м, а в СССР была полностью разрушена половина страны. это достижение. ///жизнь в бараках и коммуналках/// - т.е. под стремительно растущее городское население не успевают строить квартиры, а виноват в том что население растет Сталин. Кстати при империи было все еще хуже. При Сталине квартиры выдавали бесплатно, а при империи нет. ///калек полно/// - кошка бросила котят это Сталин виноват.ААлексейВсё более-менее логично, только вот в конце фраза - "Пожелаем же ВВП успехов в его нелегких трудах. АМИНЬ". меня убила. Вы что не знаете, что Аминь это слегка изменённое Амон -бог иудеев?Ночной кошмарАминь - еврейское слово, перешедшее в христианские языки. Оно имеет значения "да будет так", "верно", "воистину". Его произносят в конце молитв верующие всех авраамических религий: иудеи, христиане и мусульмане. И твой Амон здесь не причём. Всё равно, что сравнивать слова забор и забой...)))ААлексейЯ знаю эту трактовку, которую дают попы и иудеи, но я также знаю, как слово аминь трактуют Ведийские жрецы, и их объяснение мне импонирует.Ночной кошмарВедийские жрецы никак не могли трактовать слово Аминь. Поскольку этого слова не было во времена ведийских жрецов. Как и евреев на Синае. И что тебе импонирует, необязательно бывает истиной. Это всего лишь твои вкусы, к истине не имеющие никакого отношения.ААлексейя имею ввиду ныне живущих Ведийских жрецов.Ночной кошмарААлексейСмех без причины - признак .... - Народная мудрость.Ночной кошмарТолько пустоголовые и шизанутые не видят причины смеха, ведийский ты наш. Аминь...))) https://www.ng.ru/ng_religii/2020-06-16/14_488_vedas.htmlВМВиктор масловЕсли считать,что Путин разрушитель,а Сталин созидатель,то конечно же 10:0ВМВиктор масловВ ползу Путина.Ваша СветлостьСравнивать Путина со Сталиным весьма опрометчиво! Масштаб Сталина недосягаем для Путина, это как Моська и Слон... Да и служил Сталин народу, а Путин друзьям-яврейцам, разного рода ротенбергам-михельсонам...WWaleryАвтор, твоя статья еще более омерзительная нежели тот кого ты придумал и якобы его реплики опровергаешь. Тему Сталина не трогай, это не твоего уровня.МГМалик ГумеровНельзя так примитивно ... сравнивать ... ! Сталин был лидером социального - народного государства , со своими законами и правилами игры ! Путин президент капиталистической страны - системы ... , с антинародными законами и правилами игры ! .... Не корректно и не верно проводить сравнения ! Рыбу с птицей же не сравнивают ! Так и здесь ! Среда обитания при Сталине одна , сегодня совсем другая ! Для сравнения необходимо сломать насаженную в 90-е гнилую буржуинскую систему , вернуться к Сталинскому Социализму и поставить руководителем страны Путина , наделить его полномочиями ! ... По итогам работы можно будет сравнивать !Ночной кошмарАвтор как раз и сравнивает среду обитания. А не Сталина с Путиным. А про сталинский социализм забудь. Дважды на одни и те же грабли только дурак наступает.МГМалик ГумеровПри Сталине грабли использовали как инструмент на благо , для работы ! Сегодня сам человек инструмент , как грабли , для бабла !Алексей ПлескачЕсли бы авторша не вставила бы последнюю картинку - с мифологией - было бы куда лучше. Статья то - много фактов содержит и сравнение эпох. Но кто её размещал, либо - она сама - всё переворачивает! Вот и всё. Зачем так? Не для того, чтобы прямо наоборот статью восприняли? Не для этого ли?Ночной кошмарВсяк думает в меру своей испорченности и количества извилин...)))Николай СмирновФуёвому танцору всегда яйца мешают. Сталину досталась страна в которой было 80% неграмотных, заводы, рудники стояли, минерально-сырьевой базы не было, крестьяне единоличники едва-едва себя могли прокормить, страна была в дипломатической, экономической, военной изоляции и т.д. Путину досталась страна с миллионами специалистов с высшим образованием с самой передовой в мире наукой, с богатейшей минерально-сырьевой базой и т.д. И где оно всё делось, путинцы всё оптимизировали.Алексей ПлескачОПЯТЬ - фейкомёт! Именно эльцинский беспредел - и остановил Путин! Без расстрелов. Сталину - ПРИШЛОСЬ. И Путину - многое ПРИХОДИТСЯ делать так, что он не может себе позволить расстреливать. А "белые перчатки" ему надо снимать, это и прорывается у него, когда он что-то говорит про состояние дел вокруг!Игорь КузнецовИменно так!Игорь КузнецовПри Путине начали программу реновации жилья. Бесплатно из пятиэтажек переселяют в современные квартиры.Николай СмирновНичего Путин не остановил, как закрывали предприятия, так и закрывают, как задерживали зарплаты, так и задерживают и т.д. Преступности стало меньше, так Путин тут не при делах, олигархи всю госсобственность украли у народа и поделили, а мелочь, рейдеров, бандитов, рэкетиров чёрных риэлторов, быков-беспредельщиков придавили, как конкурентов.Алексей ПлескачВраньё всепропальщиков.Дмитрий ДемочкинПравославнутые и скрепоносные патриоты диванные!!!! Сталин истребил тысячи православных церквей, убил миллионы русских! Вы или трусы наденьте, или крестик снимите! СТАДО, блять.Валер КрюковДа уж такую ахинею автор несет.Владимир ЛомакинКакие миллионы??? Миллиарды!!! А церквей истребил никак не меньше триллиона!!!Lira Tantabaeva😅😅😅. Правильно! Зачем мелочиться, врать так врать! 👍 P.S. Боюсь демочкин примет за правду Ваш прикол, и начнёт « миллиардами» разбрасываться😉Дмитрий Демочкиндура не?Николай СмирновСталин не истребил ни одной православной церкви, при нём их взяли под защиту, Конституция 1936 года .ст. 124: "В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами". Не убил ни одного русского. Сними крестик, недоумок, надень трусы и не верти задом.Елена Александровнастатья так себе! довольно уже этих пустословий! мы никакого отношения не имеем к тому, что было 70 лет назад. сейчас надо жить, учить историю, а не сравнивать и не ругаться тут! культуру надо повышать, а хамить! Время другое, мы другие, ситуация иная!Владимир ЛомакинЕсли не имеешь отношения к прошлому, пшла вон из бессмертного полка на 9 мая. И свет не забудь вырубить, ведь вся энергетика построена при советской власти.Alexandr Korotkov///мы никакого отношения не имеем к тому, что было 70 лет назад/// - если Вы не имеете, то Вы не из России, и поэтому прошу об истории моей страны свой словесный понос не извергать из себя. Моих 2 двоюродных деда пропали на полях сражений. Мои прадеды участвовали в гражданке. Только благодаря советской власти моя семья выбралась из нищеты и стали людьми, и перестали быть холопами и рабами.Виктор ЗдобновАфтар, а кто афтар - он, она, оно?, походу кроме Солженицына и не читал(а)(о)AAAleks AdАффтар сего опуса исторически безграмотна. Г-ин Путин и мы вместе с ним доедаем то, что выращено Иосифом Виссарионовичем вместе с народом СССР.Комментировать
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