Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. "Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", – говорится в официальном сообщении кабмина.
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