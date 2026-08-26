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Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. "Принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", – говорится в официальном сообщении кабмина.

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