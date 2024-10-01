Андрей Аршавин отреагировал на слова Амарала о причине отказа «Спартака» от покупки Глушенкова

Московский клуб не стал приобретать игрока из-за его личных качеств Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала, который до этого заявил, что красно-белые приняли решение не осуществлять трансфер нападающего Максима Глушенкова из-за его личных качеств.
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