Двое ямальчан пойдут под суд за попытку торговли наркотиками

На Ямале два человека пойдут под суд за попытку торговли наркотиками. По данным следствия, в городе Новый Уренгой в сентябре 2023 года мужчина и женщина, получили предложение от неустановленного лица, распространять наркотики.
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