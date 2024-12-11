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Двое ямальчан пойдут под суд за попытку торговли наркотиками

Двое ямальчан пойдут под суд за попытку торговли наркотиками

На Ямале два человека пойдут под суд за попытку торговли наркотиками. По данным следствия, в городе Новый Уренгой в сентябре 2023 года мужчина и женщина, получили предложение от неустановленного лица, распространять наркотики.

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