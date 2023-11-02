В Свердловской области из-за гололеда и снежных навалов закрывают трассы

Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения для движения транспорта на двух трассах. На участке с 1 по 12 км автодороги Богданович – Сухой Лог действует временный запрет для движения пассажирского и грузового транспорта из-за гололеда на проезжей части.
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