В Свердловской области из-за гололеда и снежных навалов закрывают трассы

Госавтоинспекция Свердловской области ввела ограничения для движения транспорта на двух трассах. На участке с 1 по 12 км автодороги Богданович – Сухой Лог действует временный запрет для движения пассажирского и грузового транспорта из-за гололеда на проезжей части.