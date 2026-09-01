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Аэропорт Хурба станет новым транспортным хабом Хабаровского края

Аэропорт Хурба станет новым транспортным хабом Хабаровского края

Аэропорт Хурба, расположенный в районе Комсомольска-на-Амуре, планируют превратить в один из ключевых транспортных узлов Хабаровского края.

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