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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бубнов о пенальти «Зенита» в матче с «Факелом»: «Судья, блин, подарил победу. Кондаков, выкормыш зенитовский, после игры говорит, что его ударили! Подлец уже в таком возрасте!»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов назвал хавбека «Зенита» Даниила Кондакова подлецом.

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