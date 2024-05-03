Новая форма золота: революционный материал с уникальными свойствами Максим МорозовНаука не стоит на месте, и в преддверии Пасхи ученые достигли прорыва в материаловедении, создав новый одноатомный материал из золота.
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