Конгрессмен США назвал условие для ввода войск на Украину

Global Look Press/Staff Sgt. Adeline Witherspoon/Keystone Press Agency Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил о том, что Штатам в случае падения Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав своих военных.