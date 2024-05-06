Конгрессмен США назвал условие для ввода войск на Украину

Global Look Press/Staff Sgt. Adeline Witherspoon/Keystone Press Agency Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил о том, что Штатам в случае падения Украины, возможно, придется вмешаться конфликт, задействовав своих военных.
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