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ТАСС

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Куренков возложил цветы к памятнику Героя России Евгения Зиничева

Куренков возложил цветы к памятнику Героя России Евгения Зиничева

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков возложил цветы к памятнику бывшего главы министерства Евгения Зиничева в 5-летнюю годовщину его гибели, передает корреспондент ТАСС.

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