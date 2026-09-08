Куренков возложил цветы к памятнику Героя России Евгения Зиничева

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков возложил цветы к памятнику бывшего главы министерства Евгения Зиничева в 5-летнюю годовщину его гибели, передает корреспондент ТАСС.
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