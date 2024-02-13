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Спикер Госдумы жестко отреагировал на предложение Украины обменять останки Столыпина

Спикер Госдумы жестко отреагировал на предложение Украины обменять останки Столыпина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунственным предложение Киева обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на украинских деятелей, похороненных на территории России, или пленных украинцев.

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