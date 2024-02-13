Спикер Госдумы жестко отреагировал на предложение Украины обменять останки Столыпина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунственным предложение Киева обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на украинских деятелей, похороненных на территории России, или пленных украинцев.
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