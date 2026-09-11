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Иркутск Сегодня

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В Иркутске ночью временно перекроют проезд от Иннокентьевского моста до улицы Рабочего Штаба

В ночь на 13 сентября в Иркутске изменится схема движения транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, движение будет полностью закрыто с 0:00 до 2:00.

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