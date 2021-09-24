Турция нарывается на военный конфликт с Россией в Сирии

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаТурция нарывается на военный конфликт с Россией в СирииПрезидент Турции Реджеп Эрдоган продолжает вести себя вызывающе по отношению к России и российским национальным интересам.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ВысотинДавно не брал я в руки шашки...получат пиздюлей -тогда и успокоятся ! Да, как там произошёл расчёт за сбитый самолёт ?АЕАлександр ЕвдокимовА почему Сирийцам не долбануть по башибазукам? А местные ЧОПовцы помогут огнём и авиацией! Чтоб у эрдогана даже шея не поворачивалась в ту сторону?Валентин ЩербаковСколько еще РОССИЯ будет терпеть беспредел какого-то психопата и неврастеника Эрдогана, этого наглого отморозка, зацикленного на возврате к Османской империиСергей ЛобченкоЭто партнёр. Правда у нас все партнёры, а мы для этих партнёров враги номер-1.ЕБЕлена Бресловаребят! да Эрдоганище друг Светлейшего... даже за самолет не наказали...Саша ПанкратьевСтатья, вопчем то, правильная, и то, што эрдоган огребёт в идлибе люлей - это однозначно !!! Вот только вопрос по цифрам российской армии: за технику говорить не буду, её количество мне неизвестно, а вот цифра, указывающая численный состав, мягко говоря, вызывает удивление !!! 3,6 миллиона человек - это была армия времён СССР, а вот что касается численности армии России, то, насколько мне известно, она еле дотягивает до 1 миллиона !!!ВАВасильев АлексейПо поводу количества войск дружище сильно загнул.У нас в советсеое время такого количества живой силы не было.Да и количество военной техники вызывает большое сомнение.Александр ЛяхДавно пора проучить Турцию за убийство, в прямом эфире Российского посла и за сбитого летчика. Только за летчика пора уничтожить их авиацию! И за базан надо отвечать...TtestorrИдлиб наш)))) Аки сирийский)))Вячеслав ДаньшинМожет уже настала пора изгнать всех из Сирии, врезав по настоящему всем незаконным армиям, США, Турции и прочей шобле. Хватит сюсюкаться, пора и русскую силушку показать, уничтожив все формирования, или в Кремле только словесами богаты.Александр Синицын... молодец!... Я записываю добровольцев,... ты будешь первым....Комментировать
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