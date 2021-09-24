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Турция нарывается на военный конфликт с Россией в Сирии

Турция нарывается на военный конфликт с Россией в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает вести себя вызывающе по отношению к России и российским национальным интересам.

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Евгений Высотин
Давно не брал я в руки шашки...получат пиздюлей -тогда и успокоятся ! Да, как там произошёл расчёт за сбитый самолёт ?
Александр Евдокимов
А почему Сирийцам не долбануть по башибазукам? А местные ЧОПовцы помогут огнём и авиацией! Чтоб у эрдогана даже шея не поворачивалась в ту сторону?
Валентин Щербаков
Сколько еще РОССИЯ будет терпеть беспредел какого-то психопата и неврастеника Эрдогана, этого наглого отморозка, зацикленного на возврате к Османской империи
Сергей Лобченко
Это партнёр. Правда у нас все партнёры, а мы для этих партнёров враги номер-1.
Елена Бреслова
ребят! да Эрдоганище друг Светлейшего... даже за самолет не наказали...
Саша Панкратьев
Статья, вопчем то, правильная, и то, што эрдоган огребёт в идлибе люлей - это однозначно !!! Вот только вопрос по цифрам российской армии: за технику говорить не буду, её количество мне неизвестно, а вот цифра, указывающая численный состав, мягко говоря, вызывает удивление !!! 3,6 миллиона человек - это была армия времён СССР, а вот что касается численности армии России, то, насколько мне известно, она еле дотягивает до 1 миллиона !!!
Васильев Алексей
По поводу количества войск дружище сильно загнул.У нас в советсеое время такого количества живой силы не было.Да и количество военной техники вызывает большое сомнение.
Александр Лях
Давно пора проучить Турцию за убийство, в прямом эфире Российского посла и за сбитого летчика. Только за летчика пора уничтожить их авиацию! И за базан надо отвечать...
testorr
Идлиб наш)))) Аки сирийский)))
Вячеслав Даньшин
Может уже настала пора изгнать всех из Сирии, врезав по настоящему всем незаконным армиям, США, Турции и прочей шобле. Хватит сюсюкаться, пора и русскую силушку показать, уничтожив все формирования, или в Кремле только словесами богаты.
Александр Синицын
... молодец!... Я записываю добровольцев,... ты будешь первым....

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