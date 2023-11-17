Несмотря на то, что США согласовали законопроект о финансировании работы американского правительства без выделения финансовой помощи Украине и Израилю, киевский режим без средств к существованию не останется.
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