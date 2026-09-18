Шоу-бизнес: Похудела на 70 кг, а ради роли снова набрала 20: Счастье без штампа в паспорте Светланы Листовой

Она не профессиональная актриса, но на счету Светланы Листовой уже более 70 работ в сериалах. Она начинала свой путь в искусстве с игры в КВН, продолжила его на телевидении в родном Краснодаре, но опыт работы на съёмочной площадке сыграл свою решающую роль в том, что она стала актрисой и сегодня продолжает развиваться в этом направлении.