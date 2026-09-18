Культурология.рф
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культурология.рф

62 подписчика

Шоу-бизнес: Похудела на 70 кг, а ради роли снова набрала 20: Счастье без штампа в паспорте Светланы Листовой

Шоу-бизнес: Похудела на 70 кг, а ради роли снова набрала 20: Счастье без штампа в паспорте Светланы Листовой

Она не профессиональная актриса, но на счету Светланы Листовой уже более 70 работ в сериалах. Она начинала свой путь в искусстве с игры в КВН, продолжила его на телевидении в родном Краснодаре, но опыт работы на съёмочной площадке сыграл свою решающую роль в том, что она стала актрисой и сегодня продолжает развиваться в этом направлении.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым