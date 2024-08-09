Хеллбой и Проклятие Горбуна – новый русский трейлер, кадры и постер! Новая ки...

Хеллбой и Проклятие Горбуна – новый русский трейлер, кадры и постер!Новая киноадаптация комиксов о парне из пекла пока что не вызывает каких-то бурных восторгов у фанатов – градус ожиданий, кажется, не слишком высок, а вот сомнений насчет будущей премьеры хватает.