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Никола Йокич набрал 26 очков, 18 подборов и 15 передач в победном матче против «Пеликанс»

Никола Йокич набрал 26 очков, 18 подборов и 15 передач в победном матче против «Пеликанс»

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, сделав 18 подборов и 15 передач в победном матче против «Нового Орлеана» (122:113).

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