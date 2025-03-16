Число погибших в результате ударов США по Йемену увеличилось до 31

Как минимум 31 мирный житель погиб и более 100 человек получили ранения в результате авиаударов США по столице Йемена Сане и другим регионам страны, которые находятся под контролем повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах».
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