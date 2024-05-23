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Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет ношения никабов может вызвать напряженность Попытки запретить никаб будут выглядеть «как явный акт нарушения норм светского права и Конституции», сказал муфтий Москвы.

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Комментарии
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Татьяна Ермолова
Хотите носить &quot;нихабы&quot;, поезжайте в свою страну! Нам здесь эти &quot;прятки&quot; не рвжны и люди в нихабах наивлают мои права!
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13 час.
Natalija Osminina
А физиономия у него ханжеская и лицемерная до глубины души.
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12 час.
АС
Александр Сысоев
Муфтий набирает себе зачетные балы среди исламских радикалов. Сам он прекрасно понимает, что никаб не является неотъемлемым атрибутом ислама. Многие женщины Поволжья, например, являются настоящими мусульманками и при этом прекрасно обходятся без никабов. Лукавит, ох, лукавит напрасно Аляутдинов. С огнем не надо играть в военное время, господин муфтий!
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8 час.

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