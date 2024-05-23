Муфтий Москвы предупреждает о последствиях запрета никаба в России

Хотите носить "нихабы", поезжайте в свою страну! Нам здесь эти "прятки" не рвжны и люди в нихабах наивлают мои права!

А физиономия у него ханжеская и лицемерная до глубины души.

АС

Александр Сысоев

Муфтий набирает себе зачетные балы среди исламских радикалов. Сам он прекрасно понимает, что никаб не является неотъемлемым атрибутом ислама. Многие женщины Поволжья, например, являются настоящими мусульманками и при этом прекрасно обходятся без никабов. Лукавит, ох, лукавит напрасно Аляутдинов. С огнем не надо играть в военное время, господин муфтий!