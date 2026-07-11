Контракт с Минобороны стал обязательным для гражданства РФ? Юрист Вадим Коженов отвечает

Поче­му муж­чи­нам до 65 лет боль­ше не выда­ют граж­дан­ство РФ без кон­трак­та с Мино­бо­ро­ны? Кого имен­но указ №821 лишил пра­ва на ВНЖ и пас­порт без армии? Прав­да ли, что бело­ру­сов и укра­ин­цев указ №821 вооб­ще не каса­ет­ся? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.