Контракт с Минобороны стал обязательным для гражданства РФ? Юрист Вадим Коженов отвечает

Почему мужчинам до 65 лет больше не выдают гражданство РФ без контракта с Минобороны? Кого именно указ №821 лишил права на ВНЖ и паспорт без армии? Правда ли, что белорусов и украинцев указ №821 вообще не касается? Юрист Вадим Коженов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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