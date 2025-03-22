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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фарм-клуб «Металлурга» победил «Кузню» (4:1) в первой игре серии плей-офф ВХЛ. Это 16-я и 1-я команды регулярки, матч в Новокузнецке посетили 6614 зрителей

«Магнитка» обыграла новокузнецкий «Металлург» (4:1) в первом матче первого раунда Кубка Петрова. Дубль у победителей сделал 22-летний нападающий Иннокентий Рыбин.

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