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«РВ»: российские «Аллигаторы» Ка‑52 выжигают бронетехнику ВСУ в Запорожье

«РВ»: российские «Аллигаторы» Ка‑52 выжигают бронетехнику ВСУ в Запорожье

РИАМО - 17 сен. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» продолжают уничтожать иностранную бронированную технику украинской армии на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

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