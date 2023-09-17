«РВ»: российские «Аллигаторы» Ка‑52 выжигают бронетехнику ВСУ в Запорожье

РИАМО - 17 сен. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» продолжают уничтожать иностранную бронированную технику украинской армии на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
РИАМО - 17 сен. Российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» продолжают уничтожать иностранную бронированную технику украинской армии на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
Свежие комментарии