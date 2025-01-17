Обнаружена нелогичная связь между стрессом у хирургов и осложнениями после операций

Профессиональной деятельности хирургов посвящено немало научных работ. В одной из них ученые проанализировали исход оперативного лечения спустя 90 дней и год после вмешательства и установили, что пациенты женщин-хирургов реже умирают и сталкиваются с осложнениями.
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