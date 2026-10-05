Тулячка Кристина Козлянинова завоевала бронзу «Шиповки юных» в Сочи

Кристина Козлянинова из Тульской области завоевала бронзу, набрав 429 очков в сумме четырёхборья. Команда девушек СШОР «Лёгкая атлетика» стала серебряным призером в командном первенстве.
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