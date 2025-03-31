Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
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«Постараемся сохранить ГДР при ядерном ударе по Западу»: Евросоюзу предложено нервничать из-за планов России

«Постараемся сохранить ГДР при ядерном ударе по Западу»: Евросоюзу предложено нервничать из-за планов России

БлокнотРУ Европейский союз активно готовится к войне с Россией. По крайней мере, на уровне заявлений.

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