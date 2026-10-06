Мбаппе с юмором ответил на слухи о недовольстве «Реалом»: «Даже на двоюродную бабушку разозлился»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил в социальной сети на слухи о том, что он недоволен «Реалом» из-за того, что клуб не вел кампанию в поддержку его кандидатуры на «Золотой мяч».
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