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Первый пошел: за продажу насвая оштрафовали предпринимателя в Актау

Первый пошел: за продажу насвая оштрафовали предпринимателя в Актау

В Актау проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Насыбай». В ходе акции проводится праворазъяснительная работа с населением о последствиях потребления насвая и недопущении его продажи предпринимателям, передает inAktau.

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