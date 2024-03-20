Первый пошел: за продажу насвая оштрафовали предпринимателя в Актау

В Актау проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Насыбай». В ходе акции проводится праворазъяснительная работа с населением о последствиях потребления насвая и недопущении его продажи предпринимателям, передает inAktau.
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