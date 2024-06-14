БУММАШ - ЗАВОДСКОЙ БУМ В очередном выпуске проекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+) расскажем и покажем, с чего начинался и чем живет сегодня легендарный завод в преддверии своего 65-летия.
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БУММАШ - ЗАВОДСКОЙ БУМ В очередном выпуске проекта «Удмуртия ЗАВОДит» (6+) расскажем и покажем, с чего начинался и чем живет сегодня легендарный завод в преддверии своего 65-летия.
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