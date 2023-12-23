Американский журналист считает, что диверсию на «Северных потоках» США начали готовить ещё до начала спецоперации ВС РФ на Украине

Подготовка к диверсионной акции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» началась американскими спецслужбами ещё до того, как Россия ввела войска на Украину и начала специальную военную операцию.
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