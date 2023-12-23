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Американский журналист считает, что диверсию на «Северных потоках» США начали готовить ещё до начала спецоперации ВС РФ на Украине

Американский журналист считает, что диверсию на «Северных потоках» США начали готовить ещё до начала спецоперации ВС РФ на Украине

Подготовка к диверсионной акции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» началась американскими спецслужбами ещё до того, как Россия ввела войска на Украину и начала специальную военную операцию.

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