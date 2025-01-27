Сенатор рассказал, как защитить соцсети и «Госуслуги»

Получив доступ к учетной записи человека на портале госуслуг, злоумышленники завладеют огромным массивом чувствительной информации, которую смогут перепродать, оформить на потерпевшего кредит или от его имени обманывать других людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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