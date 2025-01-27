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Парламентская газета

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Сенатор рассказал, как защитить соцсети и «Госуслуги»

Сенатор рассказал, как защитить соцсети и «Госуслуги»

Получив доступ к учетной записи человека на портале госуслуг, злоумышленники завладеют огромным массивом чувствительной информации, которую смогут перепродать, оформить на потерпевшего кредит или от его имени обманывать других людей.

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