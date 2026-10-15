Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам в марте-апреле 2027 года провести парламентские слушания, чтобы проанализировать, сколько регионов воспользовались своим правом ввести запрет на продажу вейпов.
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