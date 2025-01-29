ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью реактивных беспилотников

Над Брянской областью уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), из них шесть ликвидированы спецподразделением управления Росгвардии, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
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