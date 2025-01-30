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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Ари Закарян о крушении самолета в США: «Известно, что там были свои. Там были хорошие знакомые»

Самолет вылетел из Уичито, где завершился чемпионат США, и потерпел крушение после столкновения с вертолетом неподалеку от Вашингтона.

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